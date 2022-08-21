Шарль Леклер может получить штраф на ГП Бельгии в виде потери мест на стартовой решётке

В болиде пилота «Феррари» Шарля Леклера могут заменить двигатели внутреннего сгорания. Такой вариант в настоящее время рассматривает итальянская команда. Об этом информирует Motorsport Italia.

По сведениям источника, это может произойти уже на предстоящем Гран-при Бельгии, который состоится с 26 по 28 августа. В этом случае Леклер потеряет пять позиций на стартовой решётке, так как моторный штраф будет для него вторым в сезоне. Отмечается, что прибавка в мощности за счёт нового элемента может дать болиду Шарля дополнительные 15 л.с. Скорее всего, решение будет принято в первый день бельгийского этапа.



Напомним, Леклер в настоящее время занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1. Лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: