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Шарль Леклер может получить штраф на ГП Бельгии в виде потери мест на стартовой решётке

Шарль Леклер может получить штраф на ГП Бельгии в виде потери мест на стартовой решётке
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В болиде пилота «Феррари» Шарля Леклера могут заменить двигатели внутреннего сгорания. Такой вариант в настоящее время рассматривает итальянская команда. Об этом информирует Motorsport Italia.

По сведениям источника, это может произойти уже на предстоящем Гран-при Бельгии, который состоится с 26 по 28 августа. В этом случае Леклер потеряет пять позиций на стартовой решётке, так как моторный штраф будет для него вторым в сезоне. Отмечается, что прибавка в мощности за счёт нового элемента может дать болиду Шарля дополнительные 15 л.с. Скорее всего, решение будет принято в первый день бельгийского этапа.

Напомним, Леклер в настоящее время занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1. Лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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