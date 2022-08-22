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Магнуссен рассказал о целях «Хааса» на оставшуюся часть сезона-2022

Магнуссен рассказал о целях «Хааса» на оставшуюся часть сезона-2022
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о целях команды на вторую половину сезона.

«Возможно, сейчас мы откатились назад, но если новинки помогут нам вернуться туда, где мы были в начале сезона, то это будет отлично. Конечно, всегда надеешься на большее, но сейчас у нас нет таких ожиданий. Я надеюсь, что в оставшихся гонках сезона мы сможем побороться с «Альфа Ромео» за шестое место в Кубке конструкторов.

Для «Хааса» такой результат стал бы огромным шагом вперёд. Быть последними, а затем сразу прыгнуть на шестую позицию. В Формуле-1 такой шаг даётся трудно. Так что сейчас шестое место в Кубке конструкторов, скорее, мечта, если хотите. Седьмое место у нас есть сейчас. И даже защитить его будет отличным достижением», — приводит слова Магнуссена GPFans.

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