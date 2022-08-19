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Магнуссен: если бы «Хаас» был таким же, как год назад, я бы дважды подумал о возвращении

Магнуссен: если бы «Хаас» был таким же, как год назад, я бы дважды подумал о возвращении
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что заставило его принять приглашение американской команды и вернуться в Формулу-1 спустя два года.

Перед началом сезона-2022 Кевин Магнуссен заменил в «Хаасе» Никиту Мазепина, с которым был расторгнут контракт.

«Я думаю, если бы «Хаас» оставался таким же, как год назад и правила Формулы-1 не собирались менять ещё пять лет, я бы дважды подумал, прежде чем принимать решение о возвращении. Но, безусловно, я рассматривал эту возможность. Гарантий мне никаких не давали, Гюнтер тоже ничего не обещал. Он просто объяснил, что они сделали нового и как развивались в последние два года. Так что я подумал, что это было бы неплохим вариантом», — приводит слова Магнуссена PlanetF1.

В нынешнем сезоне Магнуссен набрал 22 очка и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.

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