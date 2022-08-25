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Окон: хотелось бы, чтобы со мной выступал Мик Шумахер

Окон: хотелось бы, чтобы со мной выступал Мик Шумахер
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон рассказал, кого бы он хотел видеть своим напарником по команде в 2023 году.

«Я не обсуждаю это внутри команды. Я полностью доверяю Лорану и Отмару, боссам. Они сейчас будут заняты. Уверен, они получили сотни звонков насчёт этого места. Но я в это никак не вовлечён. Мне хотелось бы, чтобы со мной выступал Мик, это точно: потому что он мой хороший друг. Но я не собираюсь нашёптывать про это на ухо боссам. Им решать. Если выйдет так, то должно получиться здорово.

Кто бы ни был моим напарником в следующем году, я продолжу выполнять свою работу так же, как сейчас. Пока я доволен своими выступлениями и тем, как всё идёт, нет смысла что-то менять или волноваться насчёт другой стороны боксов», — приводит слова Окона The Race.

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