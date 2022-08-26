В «Ауди» рассказали о своих целях в Формуле-1

Генеральный директор «Ауди» Маркус Дюсманн рассказал, чего ожидает от первых лет в Формуле-1.



Ранее стало известно, что «Ауди» придёт в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей. Кроме того, до конца года компания планирует выкупить 75% акций команды «Заубер», выступающей под брендом «Альфа Ромео».



«Победить сразу будет нереально, но это было бы идеальное начало. Безусловно, у нас есть план, которого мы будем придерживаться. В идеале в течение первых трёх лет мы должны стать конкурентоспособными.



На нас будет большое давление, и мы должны привести нашу инфраструктуру к стандартам Формулы-1. Работа над этим уже идёт. У нас отличная команда, у работников есть опыт в автоспорте. Отличие Формулы-1 от других серий в том, что инвестиции здесь больше и надо рассматривать долгосрочную перспективу. И мы действительно планируем остаться надолго», — приводит слова Дюсманна The Race.

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