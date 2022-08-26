В «Ауди» объявили о приходе в Формулу-1

Автомобильная компания «Ауди» объявила о приходе в Формулу-1. Это случилось во время пресс-конференции в ходе уикенда Гран-при Бельгии, который стартовал сегодня, 26 августа. Немецкая компания появится в «Королевских гонках» в 2026 году.



В чемпионат «Ауди» придёт в качестве поставщика двигателей. Однако ожидается, что компания будет не только строить собственные моторы, но и станет основным владельцем команды Формулы-1 «Заубер», которая сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео». «Ауди» должна получить в команде долю в 75% акций. Тем не менее официально это пока не подтверждали. Команду, с которой «Ауди» будут сотрудничать, должны объявить до конца года.

Что касается другого бренда концерна «Фольксваген», «Порше», то их объявление о приходе в Формулу-1 в качестве партнёров австрийской команды «Ред Булл» ожидается несколько позже.

«Ауди» объявила о приходе в Формулу-1: