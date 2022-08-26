Леклер получит новый мотор и стартует на Гран-при Бельгии с конца решётки

Команда «Феррари» окончательно определилась со своими планами на Гран-при Бельгии Формулы-1. Как ранее и предполагалось, итальянцы установят на болид Шарля Леклера новые элементы силовой установки, что приведёт к штрафу для гонщика и старту монегаска с конца стартовой решётки. Леклер получит новый двигатель внутреннего сгорания, обновлённую версию гибрида и другие элементы силовой установки. Кроме того, на его «Феррари» установят новую коробку передач.



При этом Карлосу Сайнсу новые элементы на Гран-при Бельгии устанавливать не будут. В то же время не исключено, что примеру Леклера последует его соперник по борьбе за чемпионство голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, которому до конца сезона в какой-то момент тоже понадобится поставить сверхлимитные элементы силовой установки.