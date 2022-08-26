Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит новый мотор на Гран-при Бельгии, в результате чего стартует с последнего ряда. Это уже четвёртый двигатель на болиде голландского пилота в нынешнем сезоне Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).
Кроме того, сверхлимитные элементы силовой установки или коробок передач получили ещё несколько гонщиков. В их число вошли Ландо Норрис («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин»), Валттери Боттас («Альфа Ромео») и Мик Шумахер («Хаас»).
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
Ранее сообщалось, что штраф получил и пилот «Феррари» Шарль Леклер, из-за чего будет стартовать с конца решётки. На болид монегаска установят новые элементы силовой установки.
Комментарии
- 26 августа 2022
-
16:01
-
15:41
-
15:29
-
15:02
-
14:48
-
14:45
-
14:22
-
14:05
-
14:05
-
13:56
-
13:31
-
13:24
-
12:44
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:51
-
11:23
-
10:58
-
10:46
-
10:32
-
10:24
-
09:38
-
09:35
-
01:04
-
00:15
- 25 августа 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:34
-
23:29
-
22:51
-
21:53
-
20:55
-
19:45
-
18:36
Партнерский контент