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Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя

Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит новый мотор на Гран-при Бельгии, в результате чего стартует с последнего ряда. Это уже четвёртый двигатель на болиде голландского пилота в нынешнем сезоне Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Кроме того, сверхлимитные элементы силовой установки или коробок передач получили ещё несколько гонщиков. В их число вошли Ландо Норрис («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин»), Валттери Боттас («Альфа Ромео») и Мик Шумахер («Хаас»).

Ферстаппен-Леклер: главные сражения:

Ранее сообщалось, что штраф получил и пилот «Феррари» Шарль Леклер, из-за чего будет стартовать с конца решётки. На болид монегаска установят новые элементы силовой установки.

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