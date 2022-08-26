Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит новый мотор на Гран-при Бельгии, в результате чего стартует с последнего ряда. Это уже четвёртый двигатель на болиде голландского пилота в нынешнем сезоне Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).



Кроме того, сверхлимитные элементы силовой установки или коробок передач получили ещё несколько гонщиков. В их число вошли Ландо Норрис («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин»), Валттери Боттас («Альфа Ромео») и Мик Шумахер («Хаас»).

Ферстаппен-Леклер: главные сражения:

Ранее сообщалось, что штраф получил и пилот «Феррари» Шарль Леклер, из-за чего будет стартовать с конца решётки. На болид монегаска установят новые элементы силовой установки.