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Марко объяснил, почему Ферстаппен не раздал слипстрим Пересу

Марко объяснил, почему Ферстаппен не раздал слипстрим Пересу
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему в команде приняли решение не раздавать слипстрим Серхио Пересу при помощи Макса Ферстаппена, оштрафованного за замену элементов силовой установки.

«Чеко упустил поул на втором секторе трассы. Он был очень близок. На первом секторе он был очень быстр, быстрее соперников, несмотря на то что «Феррари» устроили игру со слипстримом.

Мы не стали использовать тактику слипстрима, чтобы сохранить комплект шин для Ферстаппена. Теперь у него есть два новых «софта», а также комплект, на котором он проехал свой быстрый круг. Перес был достаточно быстр, так что без своей ошибки на втором секторе он бы выиграл поул.

Наша максимальная скорость значительно выше, так что, думаю, Чеко главный кандидат на победу», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

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