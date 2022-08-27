Ферстаппен разгромил всех в Бельгии! Но стартует только 15-м. Незаслуженный поул у Сайнса

Нас ждала достаточно странная квалификация в Спа — с учётом, что сразу семь гонщиков заранее получили штрафы и должны были стартовать с конца решётки. Причём в их числе были главный претендент на поул-позишен Макс Ферстаппен и его главный соперник в общем зачёте Шарль Леклер. Было интересно посмотреть, как кто выложится в подобной ситуации и будет ли помогать своим напарникам.

Q1: провалы Магнуссена и тем более Цуноды

Старт первого сегмента пришлось отложить на солидные 25 минут. В квалификации Суперкубка «Порше» один из участников крепко приложился о бордюр, так что отбойник пришлось долго восстанавливать. Ну, по крайней мере, было сухо, так что пилоты спокойно восприняли затянувшуюся паузу.

Ферстаппен сразу же подтвердил собственное превосходство над всеми соперниками (почти полсекунды от Сайнса, восемь десятых от Переса, секунда от Леклера), ну а мы в первую очередь следили за борьбой в конце топ-15. Улучшения в конце сегмента позволили спастись Лэнсу Строллу и Мику Шумахеру, причём пилот «Хааса» опередил Себастьяна Феттеля всего на две тысячные! Интересно, что Мик, несмотря на штрафы, дальше прошёл, а вот Магнуссен напарнику проиграл и остался лишь 18-м — слабая сессия.

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На 17-м месте оказался Латифи — вроде не так плохо, но вот Албон-то опять пробился во второй сегмент и опередил напарника на семь десятых секунды! В «Уильямсе» всё ещё считают, что продление контракта с канадцем — хороший вариант?

Валттери Боттас занял последнее, 20-е место просто потому, что у него не было мотивации завершать вторую попытку. Штрафы финна таковы, что он в любом случае должен оказаться на решётке выше остальных, кто нарушил лимит на элементы мотора, то есть 14-м. А вот Юки Цунода явно разочаровал: японец ошибся в последнем повороте и занял лишь 19-ю позицию. Так себе выступление, когда у Юки нет контракта на 2023-й, а в «Альфа Таури» начинают отправлять Шумахера и даже Херту.

Q2: Риккардо не спасла помощь Норриса

Во втором сегменте «Ред Булл» вновь нанёс удар по «Феррари»: если Ферстаппена и Переса после их первой и единственной попытки разделяло менее десятой, то Сайнс уступал семь, а Леклер — все девять. При этом Шарль жаловался на странное поведение своего болида в медленных поворотах. Монегаск затем выехал во второй раз — и даже показал лучшее время сегмента. Учитывая, что «быки» оставались в боксах, достижение не самое крутое, но прогресс налицо.

Шарль Леклер в квалификации Гран-при Бельгии в Спа Фото: Dan Mullan/Getty Images

А вот у пилотов «Мерседеса» были совсем другие заботы: после первой попытки Расселл и Хэмилтон шли только восьмым и десятым. Впрочем, Джорджу и Льюису всё-таки удалось пройти дальше, причём с небольшим запасом. Дружно пробились в Q3 пилоты «Альпин» (Окон раздал слипстрим Алонсо), также дальше прошли Норрис и Албон. Риккардо проиграл Норрису вроде бы нестыдные полторы десятые, но всё равно, в отличие от напарника, завершил выступление в квалификации. К тому же и тут Ландо разгонял напарника, что всё равно не спасло австралийца.

Гасли и Чжоу на 12-м и 13-м местах, Стролл и Шумахер замкнули протокол второго сегмента. Соответственно, у Мика должна быть 20-я стартовая позиция, У Чжоу — 19-я. И ещё четыре «штрафника» прошли в решающий сегмент.

Q3: Ферстаппен всех разгромил. Но поул у Сайнса

Со стартом третьего сегмента вернулось доминирование не «Ред Булл» в целом, а конкретно Ферстаппена. На первом круге, ставшем для него единственным, Макс «привёз» Сайнсу шесть десятых, а Пересу — почти восемь. У Леклера была странная ситуация: когда Шарль выехал на трассу, то выяснилось, что команда умудрилась поставить ему «неправильный» комплект шин! Видимо, этот «софт» должен был остаться на гонку, но у механиков оказалось другое мнение… Так или иначе, Шарль проехал круг и проиграл Максу ужасные девять десятых.

На вторую попытку Ферстаппен вообще не выехал — было и так понятно, что Перес его время вряд ли перебьёт, а больше и некому. В итоге Чеко потерял уйму времени на втором секторе и не справился даже с задачей опередить Сайнса.

Подкачал, впрочем, и сам Карлос. На первом секторе его «разогнал» Леклер, но испанец всё равно добрался к «Ле Комб» без улучшения, а позднее по ходу круга ещё и черпанул гравий. Так что и пилот «Феррари» не улучшил, что не помешало Сайнсу остаться вторым. С учётом штрафа Ферстаппена именно Карлос начнёт воскресную гонку с поула, а Перес станет его соседом по первой линии. Тем не менее констатируем: когда нужно было стать лидерами команд, испанец и мексиканец не справились, поул Сайнса — незаслуженный.

Окон и Алонсо расположились на пятом и шестом местах — отличное выступление «Альпин» на фоне скандалов с пилотами. Французы опередили Хэмилтона и Расселла. Понятно, что в гонках «Мерседес» прибавляет, и всё же поражает, что Льюис проиграл времени Ферстаппена секунду и восемь десятых, а Расселл и вовсе более двух секунд!

У Албона девятое место, особо не старавшийся Норрис (всё равно штраф) — десятый. С учётом вала наказаний позади Сайнса и Переса будут стартовать Алонсо и Хэмилтон, а Расселл и Албон окажутся на третьей линии. Ну а в стане штрафников у Ферстаппена 15-я позиция впереди Леклера, Окона и Норриса.

Стартовая решётка получится максимально странной, так что ждём интереснейшей гонки в Спа. Начало — в воскресенье, 28 августа, в 16:00 мск!