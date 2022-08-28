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Штайнер: сегодня Мик Шумахер был лучше Магнуссена!

Штайнер: сегодня Мик Шумахер был лучше Магнуссена!
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о пилоте команды Мике Шумахере после его выступления в квалификации Гран-при Бельгии. Мик, напомним, показал 15-й результат. Напарник Шумахера Кевин Магнуссен был 18-м.

«Чего не хватает Мику, если сравнивать его с Кевином? Могу сказать, что сегодня он был лучше Кевина! Я не знаю, чего ему не хватает. Смотреть нужно на весь сезон. Я бы сказал, что постоянства. Если бы результаты были постоянными, как в Канаде, Австрии и Сильверстоуне, то сегодня мы бы не говорили о том, чего ему всё ещё не хватает», — приводит слова Formel1.de.

Напомним, за превышение допустимого количества элементов силовой установки на сезон Мик в гонке Гран-при Бельгии стартует с 20-й позиции.

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