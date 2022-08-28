Фаворит гонки Формулы-1 — пилот, стартующий 15-м! Гран-при Бельгии — LIVE

Макс Ферстаппен затмил всех в квалификации Гран-при Бельгии, но из-за штрафа за перебор элементов силовой установки будет стартовать только 15-м. Тем не менее букмекеры всё равно считают голландца главным претендентом на победу — неужели нас ждёт зрелищный прорыв и смогут ли ему помешать пилоты «Феррари»? Шарль Леклер стартует рядом с Максом 16-м, ну у Карлосу Сайнсу благодаря штрафу пилота «Ред Булл» досталась поул-позишен. Издалека также будут пробиваться Эстебан Окон и Ландо Норрис — ждём массы событий, а начнём с рассказа о главном в гонках Формулы-3 и Формулы-2.
Фото: twitter.com/fiaformula3
Блестящий успех для 18-летнего парня, который вчера едва не погиб! К счастью, страшная авария обошлась без последствий. Подробности вчерашнего инцидента — в нашем материале.
В чемпионате интрига закручивается до предела!
Лидирует по-прежнему Хаджар, но Берман теперь уступает ему всего один балл. Мартинс и Леклер по-прежнему в двух и пяти очках позади. Кроме того, идущий пятым Роман Станек после второго места уступает лидеру всего десять баллов.
Смоляр откатился на восьмое место.
Общий зачёт: 1 Хаджар (106 очков), 2 Берман (105), 3 Мартинс (104), 4 Леклер (101), 5 Станек (96), 6 Кроуфорд (80), 7 Малоуни (74), 8 Смоляр (73), 9 Коллет (63), 10 Колапинто (51).
Малоуни победил на следующий день после аварии
Зейн Малоуни первым пересекает линию финиша и одерживает свою первую победу в Формуле-3! Вторым финиширует его партнёр по команде Роман Станек, так что «Трайдент» празднует победный дубль.
Третьим финиширует Кайо Коллет, но штраф в пять секунд отбрасывает его на шестое место, а бронзовым призёром в итоге становится Оливер Берман.
Четвёртым классифицирован Оливер Гёте, Джонни Эдгар занял пятое место, на седьмой позиции — позади Коллета — расположился Видалес, восьмое место у Алатало, Смоляр сохранил десятую строчку, а топ-10 замкнул Усидзима.
Леклер в итоге прорвался на 11-е место, а Хаджар остался 14-м — пилоты из топ-3 общего зачёта не набирают сегодня очков.
Финиш: 1 Малоуни, 2 Станек, 3 Берман, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Коллет, 7 Видалес, 8 Алатало, 9 Смоляр, 10 Усидзима.
Берман в «Ла Сурс» проходит Эдгара в борьбе за пятое место!
Берман проходит Эдгара
Фото: twitter.com/fiaformula3
На фоне проблем у лидеров чемпионата (Леклер пока только 13-й), у Оливера появился реальный шанс включиться в борьбу за титул.
15-й круг: 1 Малоуни, 2 Станек, 3 Коллет, 4 Гёте, 5 Берман, 6 Эдгар, 7 Алатало, 8 Видалес, 9 Смоляр, 10 Усидзима.
Станек всё-таки прошёл Коллета — с помощью DRS на прямой «Кеммель».
Станек опережает Коллета
Фото: twitter.com/fiaformula3
А в следующее мгновение Смоляр пропустил Видалеса на торможении — Александр теперь на девятой строчке.
14-й круг: 1 Малоуни, 2 Станек, 3 Коллет, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Алатало, 8 Видалес, 9 Смоляр, 10 Усидзима.
Станек атакует Коллета на прямой «Кеммель» — так же, как Малоуни кругом ранее. Но в этот раз Кайо грамотно закрылся перед «Ле Комб» и удержал позицию.
Борьба Станека и Коллета позади Малоуни
Фото: twitter.com/fiaformula3
Смоляр по-прежнему держится восьмым, ищет возможность контратаковать Алатало.
Автомобиль безопасности покинул трассу, и гонка продолжается. Коллет удержался в лидерах в первом повороте, но на прямой «Кеммель» ничего не мог противопоставить выехавшему из слипстрима Малоуни и отдал ему первое место.
Малоуни опережает Коллета в «Ле Комб»
Фото: twitter.com/fiaformula3
У Кайо, напомним, ещё 5-секундный штраф.
11-й круг: 1 Малоуни, 2 Коллет, 3 Станек, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Алатало, 8 Смоляр, 9 Видалес, 10 Бенавидес.
Грегуар Соси улетел в отбойники — и на трассу возвращается автомобиль безопасности.
Соси вылетел в заграждения
Фото: twitter.com/fiaformula3
Отметим, что Леклер уже 14-й, а Хаджар по-прежнему только 20-й. В условиях, когда пилоты из топ-3 общего зачёта не набирают очков, шестое место Бермана позволит сократить отставание от лидера турнирной таблицы до восьми баллов.
7-й круг: 1 Коллет, 2 Малоуни, 3 Станек, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Алатало, 8 Смоляр, 9 Видалес, 10 Бенавидес.
На прямой «Кеммель» Малоуни атакует Коллета — поравнялся с лидером, но тот закрылся в «Ле Комб» и сохранил позицию.
Зато в борьбе за третье место Станек прошёл Гёте!
Тем временем Смоляр пропустил Алатало и откатился на восьмое место.
Коллет получает пять секунд штрафа за небезопасное возвращение на трассу! Таким образом виртуальным лидером гонки становится Малоуни!
На прямой «Кеммель» Коллет опережает Гёте и входит в «Ле Комб» новым лидером гонки. Тем временем Оливер немного замешкался на выходе и пропустил на второе место Малоуни.
Коллет и Малоуни возглавляют пелотон
Фото: twitter.com/fiaformula3
6-й круг: 1 Коллет, 2 Малоуни, 3 Гёте, 4 Станек, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Смоляр, 8 Алатало, 9 Бенавидес, 10 Видалес.
Сейфти-кар покинул трассу, гонка рестартовала. Гёте разгоняется ещё до финальной шиканы, и это позволяет Коллету сразу прицепиться к воздушному мешку. Но пока без изменений позиций.
Сход одного из лидеров чемпионата!
Виктора Мартинса развернуло в глубине пелотона! Майни и Пицци столкнулись в районе финальной эски — и один из них зацепил Мартинса…
Столкновение на первом круге
Фото: twitter.com/fiaformula3
Машина Виктора застряла в отбойниках, чтобы её эвакуировать, судьи отправляют на трассу автомобиль безопасности.
Отметим, что Леклер и Хаджар на 17-й и 18-й позициях.
Гёте проходит Коллета и выходит на второе место!
Тем временем Малоуни вынужден пропустить Коллета — вместе с Гёте, и именно Оливер выходит в лидеры гонки!
2-й круг: 1 Гёте, 2 Коллет, 3 Малоуни, 4 Станек, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Смоляр, 8 Бенавидес, 9 Алатало, 10 О'Салливан.
Старт: Коллет удержался в первом повороте впереди, но Малоуни прессингует лидера на протяжении всей прямой «Кеммель», но срезает поворот при попытке атаки и выезжает первым! Пицци ошибается — выезжает в гравий и теряет позиции.
Смоляр сохранил седьмое место.
Фото: twitter.com/fiaformula3
Ну а мы начинаем большой автоспортивный день в Спа с гонки Формулы-3 — пилоты только что отправились на прогревочный круг.
С поул-позиции стартует Кайо Коллет, который разделит первый ряд с Зейном Малоуни — вчера он угодил в страшную аварию, но сегодня уже вновь на старте!
Далее расположились Пицци, Гёте и Станек, Смоляр стартует седьмым — позади Эдгара, а лидеры чемпионата провалились в квалификации: Леклер стартует только 20-м, а Хаджар и Мартинс — 23-м и 24-м.
Стартовая решётка: 1 Коллет, 2 Малоуни, 3 Пицци, 4 Гёте, 5 Станек, 6 Эдгар, 7 Смоляр, 8 Берман, 9 Колапинто, 10 Бенавидес.
- 28 августа 2022
-
10:45
-
10:36
-
09:48
-
00:47
- 27 августа 2022
-
23:57
-
22:53
-
21:46
-
20:30
-
20:09
-
19:50
-
19:44
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:31
-
17:07
-
16:30
-
15:15
-
15:11
-
15:03
-
14:46
-
13:46
-
12:55
-
12:41
-
12:19
-
11:29
-
10:40
-
10:00
-
09:41
-
00:59
-
00:31
-
00:04
- 26 августа 2022
-
23:56
-
23:45
-
21:54