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Гран-при Бельгии Формулы-1 28 августа 2022 года — онлайн-трансляция, фото, новости

Фаворит гонки Формулы-1 — пилот, стартующий 15-м! Гран-при Бельгии — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Бельгии Формулы-1
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Стартовый порядок в Спа сулит максимально интересную гонку.

Макс Ферстаппен затмил всех в квалификации Гран-при Бельгии, но из-за штрафа за перебор элементов силовой установки будет стартовать только 15-м. Тем не менее букмекеры всё равно считают голландца главным претендентом на победу — неужели нас ждёт зрелищный прорыв и смогут ли ему помешать пилоты «Феррари»? Шарль Леклер стартует рядом с Максом 16-м, ну у Карлосу Сайнсу благодаря штрафу пилота «Ред Булл» досталась поул-позишен. Издалека также будут пробиваться Эстебан Окон и Ландо Норрис — ждём массы событий, а начнём с рассказа о главном в гонках Формулы-3 и Формулы-2.

Малоуни победил на следующий день после аварии
Live Дмитрий Захарченко

Фото: twitter.com/fiaformula3

Блестящий успех для 18-летнего парня, который вчера едва не погиб! К счастью, страшная авария обошлась без последствий. Подробности вчерашнего инцидента — в нашем материале.

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10:46 Дмитрий Захарченко

В чемпионате интрига закручивается до предела!

Лидирует по-прежнему Хаджар, но Берман теперь уступает ему всего один балл. Мартинс и Леклер по-прежнему в двух и пяти очках позади. Кроме того, идущий пятым Роман Станек после второго места уступает лидеру всего десять баллов.

Смоляр откатился на восьмое место.

Общий зачёт: 1 Хаджар (106 очков), 2 Берман (105), 3 Мартинс (104), 4 Леклер (101), 5 Станек (96), 6 Кроуфорд (80), 7 Малоуни (74), 8 Смоляр (73), 9 Коллет (63), 10 Колапинто (51).

10:42 Дмитрий Захарченко

Малоуни победил на следующий день после аварии

Зейн Малоуни первым пересекает линию финиша и одерживает свою первую победу в Формуле-3! Вторым финиширует его партнёр по команде Роман Станек, так что «Трайдент» празднует победный дубль.

Третьим финиширует Кайо Коллет, но штраф в пять секунд отбрасывает его на шестое место, а бронзовым призёром в итоге становится Оливер Берман.

Четвёртым классифицирован Оливер Гёте, Джонни Эдгар занял пятое место, на седьмой позиции — позади Коллета — расположился Видалес, восьмое место у Алатало, Смоляр сохранил десятую строчку, а топ-10 замкнул Усидзима.

Леклер в итоге прорвался на 11-е место, а Хаджар остался 14-м — пилоты из топ-3 общего зачёта не набирают сегодня очков.

Финиш: 1 Малоуни, 2 Станек, 3 Берман, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Коллет, 7 Видалес, 8 Алатало, 9 Смоляр, 10 Усидзима.

10:33 Дмитрий Захарченко

Берман в «Ла Сурс» проходит Эдгара в борьбе за пятое место!

Берман проходит Эдгара

Берман проходит Эдгара

Фото: twitter.com/fiaformula3

На фоне проблем у лидеров чемпионата (Леклер пока только 13-й), у Оливера появился реальный шанс включиться в борьбу за титул.

15-й круг: 1 Малоуни, 2 Станек, 3 Коллет, 4 Гёте, 5 Берман, 6 Эдгар, 7 Алатало, 8 Видалес, 9 Смоляр, 10 Усидзима.

10:31 Дмитрий Захарченко

Станек всё-таки прошёл Коллета — с помощью DRS на прямой «Кеммель».

Станек опережает Коллета

Станек опережает Коллета

Фото: twitter.com/fiaformula3

А в следующее мгновение Смоляр пропустил Видалеса на торможении — Александр теперь на девятой строчке.

14-й круг: 1 Малоуни, 2 Станек, 3 Коллет, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Алатало, 8 Видалес, 9 Смоляр, 10 Усидзима.

10:26 Дмитрий Захарченко

Станек атакует Коллета на прямой «Кеммель» — так же, как Малоуни кругом ранее. Но в этот раз Кайо грамотно закрылся перед «Ле Комб» и удержал позицию.

Борьба Станека и Коллета позади Малоуни

Борьба Станека и Коллета позади Малоуни

Фото: twitter.com/fiaformula3

Смоляр по-прежнему держится восьмым, ищет возможность контратаковать Алатало.

10:23 Дмитрий Захарченко

Автомобиль безопасности покинул трассу, и гонка продолжается. Коллет удержался в лидерах в первом повороте, но на прямой «Кеммель» ничего не мог противопоставить выехавшему из слипстрима Малоуни и отдал ему первое место.

Малоуни опережает Коллета в «Ле Комб»

Малоуни опережает Коллета в «Ле Комб»

Фото: twitter.com/fiaformula3

У Кайо, напомним, ещё 5-секундный штраф.

11-й круг: 1 Малоуни, 2 Коллет, 3 Станек, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Алатало, 8 Смоляр, 9 Видалес, 10 Бенавидес.

10:12 Дмитрий Захарченко

Грегуар Соси улетел в отбойники — и на трассу возвращается автомобиль безопасности.

Соси вылетел в заграждения

Соси вылетел в заграждения

Фото: twitter.com/fiaformula3

Отметим, что Леклер уже 14-й, а Хаджар по-прежнему только 20-й. В условиях, когда пилоты из топ-3 общего зачёта не набирают очков, шестое место Бермана позволит сократить отставание от лидера турнирной таблицы до восьми баллов.

7-й круг: 1 Коллет, 2 Малоуни, 3 Станек, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Алатало, 8 Смоляр, 9 Видалес, 10 Бенавидес.

10:12 Дмитрий Захарченко

На прямой «Кеммель» Малоуни атакует Коллета — поравнялся с лидером, но тот закрылся в «Ле Комб» и сохранил позицию.

Зато в борьбе за третье место Станек прошёл Гёте!

Тем временем Смоляр пропустил Алатало и откатился на восьмое место.

10:11 Дмитрий Захарченко

Коллет получает пять секунд штрафа за небезопасное возвращение на трассу! Таким образом виртуальным лидером гонки становится Малоуни!

10:09 Дмитрий Захарченко

На прямой «Кеммель» Коллет опережает Гёте и входит в «Ле Комб» новым лидером гонки. Тем временем Оливер немного замешкался на выходе и пропустил на второе место Малоуни.

Коллет и Малоуни возглавляют пелотон

Коллет и Малоуни возглавляют пелотон

Фото: twitter.com/fiaformula3

6-й круг: 1 Коллет, 2 Малоуни, 3 Гёте, 4 Станек, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Смоляр, 8 Алатало, 9 Бенавидес, 10 Видалес.

10:08 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар покинул трассу, гонка рестартовала. Гёте разгоняется ещё до финальной шиканы, и это позволяет Коллету сразу прицепиться к воздушному мешку. Но пока без изменений позиций.

10:00 Дмитрий Захарченко

Сход одного из лидеров чемпионата!

Виктора Мартинса развернуло в глубине пелотона! Майни и Пицци столкнулись в районе финальной эски — и один из них зацепил Мартинса…

Столкновение на первом круге

Столкновение на первом круге

Фото: twitter.com/fiaformula3

Машина Виктора застряла в отбойниках, чтобы её эвакуировать, судьи отправляют на трассу автомобиль безопасности.

Отметим, что Леклер и Хаджар на 17-й и 18-й позициях.

09:58 Дмитрий Захарченко

Гёте проходит Коллета и выходит на второе место!

Тем временем Малоуни вынужден пропустить Коллета — вместе с Гёте, и именно Оливер выходит в лидеры гонки!

2-й круг: 1 Гёте, 2 Коллет, 3 Малоуни, 4 Станек, 5 Эдгар, 6 Берман, 7 Смоляр, 8 Бенавидес, 9 Алатало, 10 О'Салливан.

09:56 Дмитрий Захарченко

Старт: Коллет удержался в первом повороте впереди, но Малоуни прессингует лидера на протяжении всей прямой «Кеммель», но срезает поворот при попытке атаки и выезжает первым! Пицци ошибается — выезжает в гравий и теряет позиции.

Смоляр сохранил седьмое место.

Фото: twitter.com/fiaformula3

09:52 Дмитрий Захарченко

Ну а мы начинаем большой автоспортивный день в Спа с гонки Формулы-3 — пилоты только что отправились на прогревочный круг.

С поул-позиции стартует Кайо Коллет, который разделит первый ряд с Зейном Малоуни — вчера он угодил в страшную аварию, но сегодня уже вновь на старте!

Далее расположились Пицци, Гёте и Станек, Смоляр стартует седьмым — позади Эдгара, а лидеры чемпионата провалились в квалификации: Леклер стартует только 20-м, а Хаджар и Мартинс — 23-м и 24-м.

Стартовая решётка: 1 Коллет, 2 Малоуни, 3 Пицци, 4 Гёте, 5 Станек, 6 Эдгар, 7 Смоляр, 8 Берман, 9 Колапинто, 10 Бенавидес.

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