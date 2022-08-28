Фаворит гонки Формулы-1 — пилот, стартующий 15-м! Гран-при Бельгии — LIVE

Малоуни победил на следующий день после аварии

Зейн Малоуни первым пересекает линию финиша и одерживает свою первую победу в Формуле-3! Вторым финиширует его партнёр по команде Роман Станек, так что «Трайдент» празднует победный дубль.

Третьим финиширует Кайо Коллет, но штраф в пять секунд отбрасывает его на шестое место, а бронзовым призёром в итоге становится Оливер Берман.

Четвёртым классифицирован Оливер Гёте, Джонни Эдгар занял пятое место, на седьмой позиции — позади Коллета — расположился Видалес, восьмое место у Алатало, Смоляр сохранил десятую строчку, а топ-10 замкнул Усидзима.

Леклер в итоге прорвался на 11-е место, а Хаджар остался 14-м — пилоты из топ-3 общего зачёта не набирают сегодня очков.

Финиш: 1 Малоуни, 2 Станек, 3 Берман, 4 Гёте, 5 Эдгар, 6 Коллет, 7 Видалес, 8 Алатало, 9 Смоляр, 10 Усидзима.