Макс Ферстаппен увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 93 очков

В общем зачёте Формулы-1 после победы на Гран-при Бельгии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен теперь опережает пилота «Феррари» Шарля Леклера на 98 очков, а своего напарника Серхио Переса — на 93. Таким образом мексиканский гонщик вышел на вторую позицию.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 284 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 191.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 186.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 171.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 170.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 146.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 76.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 64.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») — 51.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» гарантировано лидерство на два следующих этапа, даже если оба пилота «быков» не будут попадать в очки.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 475 очков.
2. «Феррари» — 357.
3. «Мерседес» — 316.
4. «Альпин» — 115.
5. «Макларен» — 95.
6. «Альфа Ромео» — 51.
7. «Хаас» — 34.
8. «Альфа Таури» — 29.
9. «Астон Мартин» — 24.
10. «Уильямс» — 4.
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