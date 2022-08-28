Макс Ферстаппен увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 93 очков

В общем зачёте Формулы-1 после победы на Гран-при Бельгии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен теперь опережает пилота «Феррари» Шарля Леклера на 98 очков, а своего напарника Серхио Переса — на 93. Таким образом мексиканский гонщик вышел на вторую позицию.



Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 284 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 191.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 186.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 171.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 170.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 146.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 76.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 64.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») — 51.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.



В Кубке конструкторов «Ред Булл» гарантировано лидерство на два следующих этапа, даже если оба пилота «быков» не будут попадать в очки.



Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 475 очков.

2. «Феррари» — 357.

3. «Мерседес» — 316.

4. «Альпин» — 115.

5. «Макларен» — 95.

6. «Альфа Ромео» — 51.

7. «Хаас» — 34.

8. «Альфа Таури» — 29.

9. «Астон Мартин» — 24.

10. «Уильямс» — 4.