Бинотто объяснил штраф Леклера и решение провести пит-стоп за круг до финиша

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал штраф пилота команды Шарля Леклера, полученный в гонке Гран-при Бельгии, а также объяснил решение провести пит-стоп за круг до финиша.
«Ситуация получилась действительно пограничной. Мы не использовали обычные датчики измерения скорости, поскольку они отказали в тот момент, когда у нас перегревалась передняя правая часть машины из-за плёнки с визора Макса. А наша резервная система, по всей видимости, оказалась не столь точной.
В целом, считаю, не повезло. Из-за этого не будет так, что мы не будем решаться проехать быстрейший круг, когда для этого появляются условия.
Я считаю решение верным, и мы понимали, что будем очень близки к Фернандо. Мы понимали, что Шарль способен обогнать его из-за более свежих шин, а это могло помочь, если говорить о DRS и максимальной скорости на главной прямой», – приводит слова Бинотто издание Motorsport.
- 28 августа 2022
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