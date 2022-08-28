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Окон готов выступать с Гасли в команде, несмотря на напряжённые отношения между пилотами

Окон готов выступать с Гасли в команде, несмотря на напряжённые отношения между пилотами
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Французский пилот команды «Альпин» Эстебан Окон заявил, что не против выступать в одной команде со своим соотечественником Пьером Гасли, несмотря на напряжённые отношения между гонщиками.

Ранее сообщалось, что Пьер Гасли может стать новым пилотом «Альпин», заняв место Фернандо Алонсо. Для этого французской команде нужно будет договориться с «Альфа Таури» о выкупе контракта пилота, так как ранее Гасли уже продлил соглашение на следующий сезон.

«Всё хорошо, мы относимся к друг другу с уважением. Я думаю, это самое важное. Можем ли мы работать в одной команде? Да», — цитирует Окона Motorsport.

Ранее Окон также заявил, что хотел бы видеть в команде Мика Шумахера, так как они дружат, но отметил, что решать в итоге будет команда.

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