Окон прокомментировал прорыв с 15-го места на седьмое в гонке Гран-при Бельгии

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 28 августа, в Спа. Напомним, Окон финишировал седьмым.

«Что за способ провести окончание фантастического уикенда для команды! Машина была быстрой, я получил большое удовольствие от гонки сегодня, особенно учитывая двойные обгоны. Спасибо команде за работу, мы можем собой гордиться.

Я чувствовал себя уверенным на протяжении всей гонки, машина вела себя отлично. Кто знает, что бы произошло, если бы мы стартовали с более дальних позиций. Мы покидаем Спа удовлетворёнными, осознавая хорошо проделанную работу, а также увозя командные очки, удержавшие нас на четвёртом месте в Кубке конструкторов», – приводит слова Окона пресс-служба «Уильямса».