Россиянин Грязин объяснил, как сошёл в Финляндии ещё до старта ралли

Российский гонщик чемпионата мира по ралли Николай Грязин рассказал, как авария на шейкдауне Ралли Финляндии не позволила ему принять участия в самой гонке.
«Была обидная ситуация. Мы уже проехали первый раз, показали хорошее время, но на втором проходе я допустил небольшую ошибку и выехал на наружную часть поворота. Мы просто уехали на мягкую обочину, машина почти остановилась, но её всё-таки перевернуло на крышу.
Когда мы перевернулись, то ли камень, то ли что-то ещё маленькое попало в каркас в задней части. На первый взгляд, ничего страшного не было: мы перевернули машину обратно, она была абсолютно прямая, ничего не сломано, мы спокойно доехали до сервиса.
Но во время технической инспекции нашли небольшую вмятину. К сожалению, такие правила, что если ты просто помял кузов, то не страшно, но если немножко задел каркас, поцарапал его, то сразу идёт снятие с этапа. Считается, что нарушена конструкция машины. Было обидно, но в ралли так бывает. Нет смысла расстраиваться», — заявил Грязин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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