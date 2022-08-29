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Окон — об обгоне Феттеля и Гасли: Себастьян обогнал Пьера слишком рано

Окон — об обгоне Феттеля и Гасли: Себастьян обогнал Пьера слишком рано
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, как ему удалось совершить двойной обгон Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли на Гран-при Бельгии.

«Это была весёлая гонка, мне очень понравилось. Машина была быстра на прямой, так что я мог правильно рассчитать время для обгона. Учитывая ту позицию, с которой мы стартовали, мы ждали одно очко. Но я набрал шесть, так что это был определённо хороший результат.

Я разговаривал с Себом и сказал ему, что он обогнал Гасли слишком рано, потому что из-за этого он не получил DRS. Я приподнял газ, получил небольшое отставание, чтобы воспользоваться скоростью на прямой. Затем я получил подтверждение — у Пьера была DRS. Я сместился влево, Себ поехал честно — он мог захлопнуть калитку, но не стал, и я объехал Пьера по внешней», — приводит слова Окона RaceFans.

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