Окон — об обгоне Феттеля и Гасли: Себастьян обогнал Пьера слишком рано

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, как ему удалось совершить двойной обгон Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли на Гран-при Бельгии.
«Это была весёлая гонка, мне очень понравилось. Машина была быстра на прямой, так что я мог правильно рассчитать время для обгона. Учитывая ту позицию, с которой мы стартовали, мы ждали одно очко. Но я набрал шесть, так что это был определённо хороший результат.
Я разговаривал с Себом и сказал ему, что он обогнал Гасли слишком рано, потому что из-за этого он не получил DRS. Я приподнял газ, получил небольшое отставание, чтобы воспользоваться скоростью на прямой. Затем я получил подтверждение — у Пьера была DRS. Я сместился влево, Себ поехал честно — он мог захлопнуть калитку, но не стал, и я объехал Пьера по внешней», — приводит слова Окона RaceFans.
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