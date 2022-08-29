Хэмилтону такие ошибки непростительны. Оценки за Гран-при Бельгии

14-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.
Макс Ферстаппен — 10
Действующий чемпион в этот уикенд был недосягаем для всего пелотона и выступал буквально в собственной лиге — на отдельных кругах он был на две секунды быстрее всех! Поистине чемпионский прорыв с 13-го места на старте.
Александер Албон — 9,5
Первый в сезоне финал квалификации, борьба в топ-10 на первых кругах и оборона от целой вереницы соперников без возможности воспользоваться DRS — Албон провёл героическую гонку, которая станет одной из лучших в его карьере.
Эстебан Окон — 9
Шестое место после старта с 15-й позиции из-за штрафа за замену мотора — блестящая гонка в исполнении француза. Под финиш даже возник шанс побороться с Алонсо, но резины на последние пять кругов в режиме борьбы уже не хватило.
Этап в Спа — второй после Австрии успех Окона в последнее время
Фото: Peter J Fox/Getty Images
Пьер Гасли — 8,5
Ещё один блестящий прорыв, почти весь оставшийся за кадром. В последний момент Гасли пришлось стартовать с пит-лейна, но за счёт ранних остановок в боксах он сумел опередить «группу Албона» и забрать два очка за девятое место.
Фернандо Алонсо — 8
Испанец проиграл Окону в квалификации, но блестяще стартовал, удержался на трассе в контактной борьбе с Хэмилтоном на первом круге и в итоге занял пятое место. Что было бы невозможно, если бы не сверхстабильный темп (1:53.0-1:53.4) на десяти последних кругах.
Шарль Леклер — 7,5
Монегаску в этот уикенд дважды не повезло: перед гонкой пришлось менять мотор, а уже на четвёртом круге в воздуховод забился мусор. Даже в таких условиях Леклер сумел пробиться на пятое место, но затем из-за проблем с датчиками превысил скорость на пит-лейне и потерял два очка.
Себастьян Феттель — 7
Несмотря на среднюю квалификацию, Феттель стартовал десятым и на первом круге выбился на пятое место. Бороться с «Альпин» и тем более с «Мерседесом» «Астон Мартин» не по силам, и Себ откатился на восьмую позицию — но на неё никто другой в конце гонки и не претендовал.
Лучшая гонка Себа со времён Баку
Фото: Peter J Fox/Getty Images
Ландо Норрис — 7
«Макларен» в этот уикенд смотрелся слабее, чем обычно, и, застряв за Строллом, у Норриса уже не оставалось шансов пробиться в топ-10. Зато в ничего особенно не решавшей квалификации Ландо вновь оказался быстрее Риккардо.
Карлос Сайнс — 6,5
В Спа у «Феррари» не было шансов против «Ред Булл», а третье место — максимальный результат, на который можно было рассчитывать. Тем не менее в уикенд, когда был шанс блеснуть, Сайнс ошибся в квалификации и практически без борьбы пропускал главных соперников команды.
Джордж Расселл — 6
В квалификации Расселл уступил Хэмилтону более четверти секунды и был не слишком расторопен на первом круге (на старте пропустил Алонсо, в «Ле Комб» — Переса). Но в дальнейшем поддерживал отличный темп и в теории мог даже подняться на подиум вместо Сайнса — если бы не допустил помарку на 39-м круге.
Серхио Перес — 6
Чеко на быстрейшей машине в пелотоне упустил поул в борьбе с Сайнсом, а затем провалился на старте, потеряв разом три позиции. Скорость «Ред Булл» позволила без проблем вырваться на второе место, но на финише Перес уступил Максу более 17 секунд и в среднем проигрывал по 0,4 на каждом круге.
Чеко по-прежнему много уступает Ферстаппену
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Валттери Боттас — 6
Уикенд Валттери длился фактически полтора круга: в квалификации он де-факто не выступал из-за штрафа, а в гонке нечаянно попал под Латифи. В то же время на старте финн пропустил Окона — в борьбе с которым Николаса и вынесло на гравий. Так или иначе, больше чем на шесть баллов Боттас не наработал.
Лэнс Стролл — 5,5
В квалификации Стролл был быстрее Феттеля, но на старте гонки ничего не отыграл, а под финиш застрял за Албоном. На протяжении 16 кругов Лэнс ничего не мог поделать с «Уильямсом», у которого даже DRS зачастую не было.
Мик Шумахер — 5,5
Шумахер сумел продраться во второй сегмент, хотя с высоким лобовым сопротивлением «Хаас» много терял в Спа, но в гонке постепенно откатывался назад, а после первого пит-стопа оказался позади напарника.
Юки Цунода — 5
Цунода, в отличие от Гасли, использовал тактику с поздним первым пит-стопом, но она привела японца прямиком в DRS-паровозик позади Албона. Проигрыш Пьеру полусекунды в квалификации роли не сыграл, но усугубил впечатление от и без того не особенно яркого уикенда.
Бороться на равных с напарником Цуноде не удаётся
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
Гуаньюй Чжоу — 5
Чжоу не вышел из второго сегмента, а из-за штрафа стартовал с предпоследнего ряда. Выбраться оттуда дебютанту так и не удалось — последние круги он провёл в группе позади Албона и на последних кругах уступил позицию Цуноде.
Даниэль Риккардо — 4,5
После рестарта на первом отрезке Даниэль в очной борьбе уступил Албону, а из-за слабого темпа на втором оказался позади плотной группы и даже стартовавшего 16-м напарника. Кажется, Риккардо просто доезжает этот сезон.
Кевин Магнуссен — 4,5
Не слишком чистая квалификация и проблемный темп в гонке предопределили финиш далеко за пределами топ-10. У Магнуссена, в отличие от Мика, штрафа не было, и в случае более чистого выступления в субботу он мог бы стартовать из топ-10.
Льюис Хэмилтон — 4
Непростительная для столь опытного пилота горячность выбила экс-чемпиона из гонки уже на первом круге. Обидный сход — в квалификации, несмотря на проблемы с темпом, он добился максимума, а после «Ла Сурс» сражался с Алонсо за второе место.
Вылет Латифи привёл к сходу Боттаса
Фото: Formula 1 via Getty Images
Николас Латифи — 3
Очередное крупное поражение от напарника в квалификации и столкновение уже на первом круге — таковы печальные итоги Гран-при Бельгии для Латифи. Николас, отметим, до финиша в итоге доковылял — пусть и последним, а вот выбитый им Боттас сошёл тут же.
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