Хэмилтону такие ошибки непростительны. Оценки за Гран-при Бельгии

14-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Действующий чемпион в этот уикенд был недосягаем для всего пелотона и выступал буквально в собственной лиге — на отдельных кругах он был на две секунды быстрее всех! Поистине чемпионский прорыв с 13-го места на старте.

Александер Албон — 9,5

Первый в сезоне финал квалификации, борьба в топ-10 на первых кругах и оборона от целой вереницы соперников без возможности воспользоваться DRS — Албон провёл героическую гонку, которая станет одной из лучших в его карьере.

Эстебан Окон — 9

Шестое место после старта с 15-й позиции из-за штрафа за замену мотора — блестящая гонка в исполнении француза. Под финиш даже возник шанс побороться с Алонсо, но резины на последние пять кругов в режиме борьбы уже не хватило.

Этап в Спа — второй после Австрии успех Окона в последнее время Фото: Peter J Fox/Getty Images

Пьер Гасли — 8,5

Ещё один блестящий прорыв, почти весь оставшийся за кадром. В последний момент Гасли пришлось стартовать с пит-лейна, но за счёт ранних остановок в боксах он сумел опередить «группу Албона» и забрать два очка за девятое место.

Фернандо Алонсо — 8

Испанец проиграл Окону в квалификации, но блестяще стартовал, удержался на трассе в контактной борьбе с Хэмилтоном на первом круге и в итоге занял пятое место. Что было бы невозможно, если бы не сверхстабильный темп (1:53.0-1:53.4) на десяти последних кругах.

Шарль Леклер — 7,5

Монегаску в этот уикенд дважды не повезло: перед гонкой пришлось менять мотор, а уже на четвёртом круге в воздуховод забился мусор. Даже в таких условиях Леклер сумел пробиться на пятое место, но затем из-за проблем с датчиками превысил скорость на пит-лейне и потерял два очка.

Себастьян Феттель — 7

Несмотря на среднюю квалификацию, Феттель стартовал десятым и на первом круге выбился на пятое место. Бороться с «Альпин» и тем более с «Мерседесом» «Астон Мартин» не по силам, и Себ откатился на восьмую позицию — но на неё никто другой в конце гонки и не претендовал.

Лучшая гонка Себа со времён Баку Фото: Peter J Fox/Getty Images

Ландо Норрис — 7

«Макларен» в этот уикенд смотрелся слабее, чем обычно, и, застряв за Строллом, у Норриса уже не оставалось шансов пробиться в топ-10. Зато в ничего особенно не решавшей квалификации Ландо вновь оказался быстрее Риккардо.

Карлос Сайнс — 6,5

В Спа у «Феррари» не было шансов против «Ред Булл», а третье место — максимальный результат, на который можно было рассчитывать. Тем не менее в уикенд, когда был шанс блеснуть, Сайнс ошибся в квалификации и практически без борьбы пропускал главных соперников команды.

Джордж Расселл — 6

В квалификации Расселл уступил Хэмилтону более четверти секунды и был не слишком расторопен на первом круге (на старте пропустил Алонсо, в «Ле Комб» — Переса). Но в дальнейшем поддерживал отличный темп и в теории мог даже подняться на подиум вместо Сайнса — если бы не допустил помарку на 39-м круге.

Серхио Перес — 6

Чеко на быстрейшей машине в пелотоне упустил поул в борьбе с Сайнсом, а затем провалился на старте, потеряв разом три позиции. Скорость «Ред Булл» позволила без проблем вырваться на второе место, но на финише Перес уступил Максу более 17 секунд и в среднем проигрывал по 0,4 на каждом круге.

Чеко по-прежнему много уступает Ферстаппену Фото: Dan Istitene/Getty Images

Валттери Боттас — 6

Уикенд Валттери длился фактически полтора круга: в квалификации он де-факто не выступал из-за штрафа, а в гонке нечаянно попал под Латифи. В то же время на старте финн пропустил Окона — в борьбе с которым Николаса и вынесло на гравий. Так или иначе, больше чем на шесть баллов Боттас не наработал.

Лэнс Стролл — 5,5

В квалификации Стролл был быстрее Феттеля, но на старте гонки ничего не отыграл, а под финиш застрял за Албоном. На протяжении 16 кругов Лэнс ничего не мог поделать с «Уильямсом», у которого даже DRS зачастую не было.

Мик Шумахер — 5,5

Шумахер сумел продраться во второй сегмент, хотя с высоким лобовым сопротивлением «Хаас» много терял в Спа, но в гонке постепенно откатывался назад, а после первого пит-стопа оказался позади напарника.

Юки Цунода — 5

Цунода, в отличие от Гасли, использовал тактику с поздним первым пит-стопом, но она привела японца прямиком в DRS-паровозик позади Албона. Проигрыш Пьеру полусекунды в квалификации роли не сыграл, но усугубил впечатление от и без того не особенно яркого уикенда.

Бороться на равных с напарником Цуноде не удаётся Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 5

Чжоу не вышел из второго сегмента, а из-за штрафа стартовал с предпоследнего ряда. Выбраться оттуда дебютанту так и не удалось — последние круги он провёл в группе позади Албона и на последних кругах уступил позицию Цуноде.

Даниэль Риккардо — 4,5

После рестарта на первом отрезке Даниэль в очной борьбе уступил Албону, а из-за слабого темпа на втором оказался позади плотной группы и даже стартовавшего 16-м напарника. Кажется, Риккардо просто доезжает этот сезон.

Кевин Магнуссен — 4,5

Не слишком чистая квалификация и проблемный темп в гонке предопределили финиш далеко за пределами топ-10. У Магнуссена, в отличие от Мика, штрафа не было, и в случае более чистого выступления в субботу он мог бы стартовать из топ-10.

Льюис Хэмилтон — 4

Непростительная для столь опытного пилота горячность выбила экс-чемпиона из гонки уже на первом круге. Обидный сход — в квалификации, несмотря на проблемы с темпом, он добился максимума, а после «Ла Сурс» сражался с Алонсо за второе место.

Вылет Латифи привёл к сходу Боттаса Фото: Formula 1 via Getty Images

Николас Латифи — 3

Очередное крупное поражение от напарника в квалификации и столкновение уже на первом круге — таковы печальные итоги Гран-при Бельгии для Латифи. Николас, отметим, до финиша в итоге доковылял — пусть и последним, а вот выбитый им Боттас сошёл тут же.