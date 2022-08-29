Зайдль объяснил причины провала Риккардо в Бельгии
Поделиться
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль объяснил причины провала Даниэля Риккардо на Гран-при Бельгии.
«В случае с Риккардо у нас возникла проблема с новым задним крылом, но у нас было только две детали для этого Гран-при. Поэтому нам пришлось вернуться к старой спецификации, что подразумевало большее количество прижимной силы и, следовательно, меньшую максимальную скорость, что нас явно не устраивало.
Независимо от этого, к сожалению, у нас просто не было темпа. Мы боролись с недостаточной поворачиваемостью и были не в состоянии пройти вперёд или выбрать позицию для обгона, мы, скорее, теряли позиции на этом. Это был не лучший день для нас», — приводит слова Андреаса Зайдля RaceFans.
Напомним, австралиец финишировал лишь на 15-й позиции.
Комментарии
- 30 августа 2022
-
00:55
-
00:50
- 29 августа 2022
-
23:57
-
23:48
-
23:00
-
22:55
-
21:49
-
21:45
-
21:00
-
20:54
-
19:59
-
19:05
-
18:43
-
18:31
-
17:54
-
17:10
-
15:46
-
15:00
-
14:17
-
13:10
-
12:59
-
11:57
-
11:25
-
10:17
-
09:23
-
00:40
-
00:18
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:44
-
23:22
-
23:01
-
22:36
-
21:59
Партнерский контент