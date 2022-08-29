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Зайдль объяснил причины провала Риккардо в Бельгии

Зайдль объяснил причины провала Риккардо в Бельгии
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль объяснил причины провала Даниэля Риккардо на Гран-при Бельгии.

«В случае с Риккардо у нас возникла проблема с новым задним крылом, но у нас было только две детали для этого Гран-при. Поэтому нам пришлось вернуться к старой спецификации, что подразумевало большее количество прижимной силы и, следовательно, меньшую максимальную скорость, что нас явно не устраивало.

Независимо от этого, к сожалению, у нас просто не было темпа. Мы боролись с недостаточной поворачиваемостью и были не в состоянии пройти вперёд или выбрать позицию для обгона, мы, скорее, теряли позиции на этом. Это был не лучший день для нас», — приводит слова Андреаса Зайдля RaceFans.

Напомним, австралиец финишировал лишь на 15-й позиции.

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