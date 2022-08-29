Бинотто: «Феррари» нужно готовиться к следующему сезону, а не к следующим гонкам

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подвёл итоги Гран-при Бельгии.



«Мы разочарованы. На протяжении всего уикенда «Ред Булл» был быстрее. Им удалось показать все свои сильные стороны, а также свою способность развивать машину. Нам придётся разобраться с износом резины, потому что это тоже повлияло на скорость.



Мы недовольны. Мы ехали в Бельгию с надеждой на лучший результат, но стоит признать, что «Ред Булл» быстрее нас. Сейчас нам нужно сосредоточиться на себе и найти причины проблем, в том числе и ради подготовки к следующему сезону. Если у нас нет преимущества по мотору, то стоит задуматься над этим.



Сейчас отставание от Ферстаппена велико, мы не сможем его отыграть, даже выиграв все оставшиеся гонки. Нам остаётся только надеяться, что Макс в каких-то из них не финиширует, но рассчитывать на такое неправильно. Если посмотреть на нашу разницу в скорости с машинами «Ред Булл», то готовиться нам нужно не столько к следующим гонкам, сколько к следующему сезону», — приводит слова Бинотто Sky Sports.