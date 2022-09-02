Магнуссен: не знаю, сможет ли Риккардо сделать «Хаас» лучше

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями о ситуации с возможной сменой напарника в следующем сезоне Формулы-1. Ранее не раз сообщалось, что команду может покинуть Мик Шумахер.



«Едва ли я могу сказать, что меня не интересует этот вопрос, но я прекрасно понимаю, что моей роли в этом процессе не существует. Всё, что я могу сделать, это терпеливо ждать, чтобы увидеть, как всё сложится. Главное — чтобы мы набирали очки и прогрессировали как команда, чтобы могли расти в долгосрочной перспективе.



Что касается Риккардо, то не знаю, сможет ли он сделать команду лучше. Со стороны он всегда был тем, кого я считал чрезвычайно хорошим гонщиком, но на самом деле судить об этом трудно: роль могла играть хорошая машина, а, может, всё дело именно в нём. А вообще он сражался с Максом Ферстаппеном и очень здорово себя проявял», — приводит слова Магнуссена GPFans.

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