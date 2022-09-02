Норрис опроверг слухи о том, что у него испортились отношения с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опроверг слухи о том, что у него испортились отношения с напарником по команде Даниэлем Риккардо. Ранее он резко высказался об уходе австралийца из команды по окончании сезона.

«Я хочу, чтобы отношения со многими людьми были похожи на то, как мы дружим с Даниэлем. Мы очень хорошо ладим. Почему-то люди думают иначе, но это совершенно не так. Нам очень весело проводить вместе время, но у нас тоже есть разные интересы — просто потому, что он немного старше.



Например, он не любит играть в гольф. Поэтому вы не так часто видите его в социальных сетях. Но я думаю, что наша дружба очень крепкая. Мы уважаем друг друга, и я уверен, что так продолжится и в будущем», — приводит слова Норри Mototsport.