Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: в борьбе за титул ещё ничего не решено

Хорнер: в борьбе за титул ещё ничего не решено
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер зяявил, что в борьбе за чемпионский титул ещё ничего не решено, несмотря на то, что пилот команды Макс Ферстаппен за восемь гонок до конца идёт на первой позиции в общем зачёте.

«Впереди ещё восемь гонок, включая один этап со спринтом. В первой сессии вы видели, как машина Макса остановилась на трассе из-за проблем с коробкой. Всякое может случиться. Ещё ничего не решено. Мы должны и дальше к каждому этапу подходить с полной концентрацией, продолжать делать то, что мы делали с начала сезона – сейчас всё в наших руках.

На прошлой неделе в Спа Макс был на высоте, добившись полной гармонии с машиной. Думаю, победа в Спа была самой важной для нас за последнее время. Макс уверен в своих силах и продолжает прогрессировать», — приводит слова Хорнера F1News.

На данный момент в общем зачёте пилотов лидируют оба гонщика «Ред Булл». Макс Ферстаппен располагается на первом месте и опережает Серхио Переса на 93 очка.

Новость по теме
Хорнер: в Зандворте «Феррари» и «Мерседес» могут вернуться в бой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022