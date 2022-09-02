Хорнер: в борьбе за титул ещё ничего не решено

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер зяявил, что в борьбе за чемпионский титул ещё ничего не решено, несмотря на то, что пилот команды Макс Ферстаппен за восемь гонок до конца идёт на первой позиции в общем зачёте.
«Впереди ещё восемь гонок, включая один этап со спринтом. В первой сессии вы видели, как машина Макса остановилась на трассе из-за проблем с коробкой. Всякое может случиться. Ещё ничего не решено. Мы должны и дальше к каждому этапу подходить с полной концентрацией, продолжать делать то, что мы делали с начала сезона – сейчас всё в наших руках.
На прошлой неделе в Спа Макс был на высоте, добившись полной гармонии с машиной. Думаю, победа в Спа была самой важной для нас за последнее время. Макс уверен в своих силах и продолжает прогрессировать», — приводит слова Хорнера F1News.
На данный момент в общем зачёте пилотов лидируют оба гонщика «Ред Булл». Макс Ферстаппен располагается на первом месте и опережает Серхио Переса на 93 очка.
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