Хорнер: в Зандворте «Феррари» и «Мерседес» могут вернуться в бой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в Нидерландах его команда не будет доминировать над соперниками так же, как это было в предыдущей гонке.



«Зандворт — более сложная задача. Там ухабистая трасса, а планировка похожа на Будапешт, так что «Феррари» и «Мерседес» могут вернуться в бой. Так что тут уже совершенно другой вызов. Что касается лидерства, то всё выглядит здорово, но и поменяться всё может быстро. После Австралии мы отставали на 46 очков и потом за пару гонок выправили положение. Будем выкладываться — всё будет в порядке», — приводит слова Хорнера RacingNews365.



На данный момент в общем зачёте пилотов лидируют оба гонщика «Ред Булл». Макс Ферстаппен располагается на первом месте и опережает Серхио Переса на 93 очка.

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