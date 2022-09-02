Источник: Оскар Пиастри предупреждал «Альпин», что намерен уйти

Отказ резервного гонщика «Альпин» Оскара Пиастри стать боевым пилотом команды в 2023 году не стал для французского коллектива сюрпризом. По информации The Race, Пиастри заранее предупредил «Альпин», что намерен покинуть команду. По некоторым сведениям, намерения Оскара были известны «Альпин» ещё до сенсационного решения Фернандо Алонсо уйти в «Астон Мартин».



Считается, что Пиастри не скрывал от «Альпин», что у него подписан контракт с «Маклареном», или, по крайней мере, что он намерен перейти в команду из Уокинга.



Несмотря на это, в «Альпин» всё-таки объявили, что Пиастри должен стать боевым пилотом команды на сезон-2023 — французы ошибочно полагали, что Оскар юридически связан с ними договором о намерениях, что в итоге было опровергнуто комиссией ФИА по контрактам.

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