«Феррари» использует в Монце агрессивный режим работы мотора
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Команда Формулы-1 «Феррари» хочет добиться более высокой скорости на домашнем этапе, даже несмотря на то, что это несколько повышает шансы на отказ двигателя, сообщает Motorsport.
У гонщиков будут свежие силовые агрегаты: у Шарля Леклера — двигатель, который впервые поставят именно в Спа, а у Карлоса Сайнса — новый гибрид, за который он получит штраф. Усовершенствованная система ERS означает в том числе снижение веса, что приближает болид итальянской команды к минимальному пределу в 798 кг.
Ранее «Феррари» представила новый комплект формы, который будет использоваться на предстоящем Гран-при Италии.
Новость по темеУ «Феррари» будет специальная униформа на Гран-при Италии
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