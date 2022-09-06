«Феррари» использует в Монце агрессивный режим работы мотора

Команда Формулы-1 «Феррари» хочет добиться более высокой скорости на домашнем этапе, даже несмотря на то, что это несколько повышает шансы на отказ двигателя, сообщает Motorsport.

У гонщиков будут свежие силовые агрегаты: у Шарля Леклера — двигатель, который впервые поставят именно в Спа, а у Карлоса Сайнса — новый гибрид, за который он получит штраф. Усовершенствованная система ERS означает в том числе снижение веса, что приближает болид итальянской команды к минимальному пределу в 798 кг.

Ранее «Феррари» представила новый комплект формы, который будет использоваться на предстоящем Гран-при Италии.