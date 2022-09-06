Фото: Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»
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Команда «Феррари» опубликовала фотографии с тест-пилотом Робертом Шварцманом, принявшим участие в тренировочном дне, который состоялся сегодня, 6 сентября, на трассе «Фьорано» в Маранелло (Италия).
Тренировка на прошлогоднем болиде SF21 стала, по сообщению команды, для Шварцмана подготовкой к двум предстоящим свободным практикам. Напомним, ранее издание Motorsport Italia сообщило, что гонщик примет участие во вторых практиках Гран-при Японии и США, которые состоятся в октябре.
Причиной такого решения стала длительность второй свободной практики на указанных этапах, которая вместо обычных 60 мин. будет составлять 90 мин. Изменение же длительности практик связано с тестами шин «Пирелли» на 2023 год.
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