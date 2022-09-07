Баттон: переход в «Уильямс» — идеальный сценарий для Риккардо

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказал мнение о том, что Даниэль Риккардо должен перейти в «Уильямс» после своего ухода из «Макларена».

Даниэль Риккардо останется без команды Формулы-1 по окончании сезона. Австралиец хотел бы продолжить выступать в Формуле-1, но пока неясно, найдётся ли команда, готовая его принять.

«Очевидно, что в своё время я и сам выступал за «Уильямс», и знаю, что у них впереди. Это действительно захватывающая перспектива — работать с командой и разрабатывать машину под себя. Я, как и Даниэль, отношусь к тем людям, которые хотят иметь машину, соответствующую их стилю. Это был бы идеальный сценарий, я думаю», — приводит слова Баттона GPBlog.