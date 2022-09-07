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Жан Тодт: нужно оставить Мика Шумахера в покое и дать ему сделать всё, что в его силах

Жан Тодт: нужно оставить Мика Шумахера в покое и дать ему сделать всё, что в его силах
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Бывший президент ФИА, близкий друг Михаэля Шумахера Жан Тодт поделился мнением о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.

«Он фантастический гонщик, у него есть свои ценности, он скромный. Он смог добиться больших успехов, выиграв титулы в Формуле-2 и Формуле-3. И сейчас у него всё хорошо, он преодолел сложный старт сезона. В Формуле-1 нужны лучшая машина, лучшая команда и лучший гонщик. Сейчас у Мика нет всего этого пакета.

Однако в этом году «Хаас» добился большого прогресса, он провёл несколько хороших гонок, наконец-то смог заработать очки. Так что, думаю, нужно оставить его в покое и позволить ему сделать всё, что в его силах. Надеюсь, что он ещё сможет получить удовольствие от пилотирования конкурентоспособной машины», — приводит слова Жана Тодта PlanetF1.

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