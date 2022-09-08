Риккардо сделал свежее заявление о своём будущем

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу своего будущего в Формуле-1.
«Правда в том, что я рассматриваю абсолютно все варианты. Я думаю не только о следующем сезоне, но и о своём будущем в целом. И я всё ещё не знаю, что я буду делать в следующем году. Я хочу быть в Формуле-1, хочу выступать там. Я уже говорил, что, пусть я и переживаю не самые лучшие времена в своей карьере, из-за этих трудностей я не перестал любить спорт, во мне не мертво желание гоняться.
Конечно, сейчас о моём будущем ходит множество разговоров, но пока я не знаю, каким именно оно будет», — приводит слова Даниэля Риккардо ESPN.
Ранее сообщалось, что Риккардо может получить роль резервного пилота в «Мерседесе». При этом, по информации СМИ, немецкая команда рассматривает его в качестве кандидата на замену Льюиса Хэмилтона в случае, если семикратный чемпион мира завершит карьеру.
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