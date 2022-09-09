«Есть и другие». Стефано Доменикали высказался о «Порше»
Поделиться
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о «Порше» и «Ред Булл», рассказав, что в настоящее время ведутся переговоры с другими потенциальными игроками, которые выражали желание прийти в «Королевские гонки».
«Я могу сказать только то, что «Порше» является участником группы, которая обсуждала и продолжает обсуждать правила по поводу силовых агрегатов на 2026 год. Мы все читали комментарии «Порше» и «Ред Булл», и им решать, что в итоге делать. Но я считаю, что мы, Формула-1, в настоящее время являемся инклюзивной платформой. Есть и другие производители, которые сидят за столом переговоров, но пока они предпочитают не выходить на публику», — приводит слова Доменикали издание GrandPrix.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
00:48
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
22:58
-
22:54
-
21:47
-
20:43
-
20:06
-
19:48
-
19:01
-
18:33
-
18:30
-
17:43
-
17:14
-
16:50
-
16:14
-
16:02
-
15:36
-
15:23
-
14:54
-
14:39
-
14:31
-
13:58
-
13:12
-
12:59
-
12:15
-
11:57
-
11:12
-
11:00
-
10:41
-
10:36
-
10:13
-
09:37
-
09:33
-
00:59
- 8 сентября 2022
-
23:43
Партнерский контент