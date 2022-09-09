Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Есть и другие». Стефано Доменикали высказался о «Порше»

«Есть и другие». Стефано Доменикали высказался о «Порше»
Комментарии

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о «Порше» и «Ред Булл», рассказав, что в настоящее время ведутся переговоры с другими потенциальными игроками, которые выражали желание прийти в «Королевские гонки».

«Я могу сказать только то, что «Порше» является участником группы, которая обсуждала и продолжает обсуждать правила по поводу силовых агрегатов на 2026 год. Мы все читали комментарии «Порше» и «Ред Булл», и им решать, что в итоге делать. Но я считаю, что мы, Формула-1, в настоящее время являемся инклюзивной платформой. Есть и другие производители, которые сидят за столом переговоров, но пока они предпочитают не выходить на публику», — приводит слова Доменикали издание GrandPrix.

Новость по теме
В «Порше» объявили о срыве сделки с «Ред Булл» по приходу в Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022