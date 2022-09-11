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Мартинс стал чемпионом Формулы-3, несмотря на штраф в финальной гонке сезона

Мартинс стал чемпионом Формулы-3, несмотря на штраф в финальной гонке сезона
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Виктор Мартинс, представляющий команду «АРТ Гран-при», стал победителем чемпионата Формулы-3. В заключительной гонке сезона, состоявшейся в Монце, французский гонщик занял занял четвёртое место, которого хватило для завоевания чемпионского звания.

Из-за пятисекундного штрафа Мартинс откатился в протоколе гонки с третьего места на пятое. После штрафа Уильямса Алатало стал четвёртым, и такой позиции ему хватило, чтобы остаться в общем зачёте впереди Зейна Мэлоуни и Оливера Бермана, финишировавших соответственно первым и вторым на Гран-при Италии.

Россиянин Александр Смоляр, стартовавший с поул-позишен, после старта шёл вторым, а на рестарте вернулся в лидеры, но при этом сильно заблокировал колесо. Затем Смоляр откатился на третье место, после чего атаковавший россиянина Артур Леклер сместился в его сторону на торможении и погнул подвеску на болиде Смоляра. Поборовшись ещё несколько кругов, Александр сошёл в боксах.

Формула-3. Общий зачёт.

1. Виктор Мартинс — 139 очков.
2. Зейн Мэлоуни — 134.
3. Оливер Берман — 132.
4. Исак Хаджар — 123.
5. Роман Станек — 117.
6. Артур Леклер — 114.

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