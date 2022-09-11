Ферстаппен — о победе на Гран-при Италии: жаль, что не было рестарта в конце

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своей победы на Гран-при Италии.

«У нас была отличная гонка. Мы были быстры на всех типах резины, машина вела себя отлично. Жаль, что у нас не было рестарта в конце, но для нас день получился хорошим. Залогом стал чистый старт, затем я нашёл свой ритм, хорошо работал с шинами — пилотировать в целом было приятно. У меня заняло немало времени, чтобы попасть на подиум в Монце, — рад, что в итоге я здесь!» — сказал Ферстаппен после гонки.

Гран-при Италии. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.

7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.

9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.

11. Эстебан Окон («Альпин») +8,323.

12. Мик Шумахер («Хаас») +8,549.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Даниэль Риккардо («Макларен»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сошли.