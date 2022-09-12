Штайнер: в Монце нас подвели официальные лица

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал действия стюардов на Гран-при Италии, давших Кевину Магнуссену пять секунд за срезку трассы на старте.
«Самое главное в этой гонке то, что в основном нас подвели официальные лица. У Кевина был инцидент на старте, когда его вытолкнули с трассы и повредили диффузор.
Он получил штраф, потому что не смог удержаться на гоночном полотне, но когда твои задние колёса над трассой, то трудно на ней удержаться — я не думаю, что штраф уместен.
Не думаю, что мне нужно обсуждать окончание гонки, потому что произошло то, что произошло. Конечно, такого не должно происходить», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.
Ранее пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился мнением о ситуации с возможной сменой напарника в следующем сезоне Формулы-1.
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