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Ещё два источника назвали Хюлькенберга претендентом на место в «Хаасе»

Ещё два источника назвали Хюлькенберга претендентом на место в «Хаасе»
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг сохраняет хорошие шансы на место в «Хаасе» в сезоне-2023 Формулы-1. Ранее Auto Motor und Sport назвал Хюлькенберга фаворитом в борьбе за место. Теперь порталы Motorsport и Crash.net также сообщили, что Нико является одним из основных претендентов. При этом немец также входит и в число кандидатов на место в «Альпин».

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер со своей стороны не стал опровергать, что у Хюлькенберга есть шансы заменить Мика Шумахера.

«Я общался с большинством потенциальных гонщиков — это моя работа. Ещё нет ничего конкретного, но мы хотим идти только на самые небольшие риски для развития команды. Можно пойти на огромный риск, и будет здорово, если он сработает, но окажется плохо, если нет», — заявил Штайнер.

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