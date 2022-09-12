Ещё два источника назвали Хюлькенберга претендентом на место в «Хаасе»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг сохраняет хорошие шансы на место в «Хаасе» в сезоне-2023 Формулы-1. Ранее Auto Motor und Sport назвал Хюлькенберга фаворитом в борьбе за место. Теперь порталы Motorsport и Crash.net также сообщили, что Нико является одним из основных претендентов. При этом немец также входит и в число кандидатов на место в «Альпин».



Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер со своей стороны не стал опровергать, что у Хюлькенберга есть шансы заменить Мика Шумахера.



«Я общался с большинством потенциальных гонщиков — это моя работа. Ещё нет ничего конкретного, но мы хотим идти только на самые небольшие риски для развития команды. Можно пойти на огромный риск, и будет здорово, если он сработает, но окажется плохо, если нет», — заявил Штайнер.