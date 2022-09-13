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Бывший инженер Петрова и Райкконена перешёл в «Хаас»

Бывший инженер Петрова и Райкконена перешёл в «Хаас»
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«Хаас» утвердил Марка Слейда в качестве нового постоянного гоночного инженера Кевина Магнуссена, сообщает GPFans.

Ранее пара работала вместе в «Рено» в 2016 году, а Слейд также возглавлял инженерные команды для Кими Райкконена, Мики Хаккинена и Виталия Петрова.

После успешного возвращения в Формулу-1, когда Магнуссен набрал очки в трёх из своих первых четырёх гонок, он лишь дважды финишировал в первой десятке и не зарабатывал очки в последних пяти Гран-при.

Магнуссен занимает 12-е место в зачёте пилотов, но по-прежнему на 10 очков опережает напарника по команде Мика Шумахера.

Ранее Магнуссен поделился мнением о ситуации с возможной сменой напарника в следующем сезоне Формулы-1. Ранее в прессе не раз сообщалось, что американский гоночный коллектив может покинуть Мик Шумахер.

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