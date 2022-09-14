Феттель и Шумахер примут участие в тестах «Альпин», ищущей замену Пиастри
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«Альпин» проведёт тестовую сессию сразу для четырёх пилотов, в результате которой станет ясно, кто имеет большие шансы на подписание контракта с командой на сезон-2023.
Тест является частью продолжающейся сезонной программы с использованием болида A521, который изначально предназначался для Оскара Пиастри, прежде чем он отклонил предложение команды, вместо этого решив, что он будет выступать за «Макларен» в 2023 году.
Хотя представитель «Альпин» подтвердил, что тест будет проведён, они не смогли подтвердить конкретные даты и состав пилотов.
Однако, по сообщениям RacingNews365.com, тесты запланированы перед Гран-при Сингапура, и в них примут участие четыре гонщика, включая Ника де Вриса, Джека Дуэна, Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля.
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