Кристиано да Матта может возглавить «Ауди» в Формуле-1

Стало известно, что бывший пилот Формулы-1 Кристиано да Матта может возглавить «Ауди» в чемпионате, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

«Планируется купить «Заубер». У «Ауди» чёткие идеи, компания продолжает инвестировать в проект.

В ближайшие месяцы в Нойбурге, рядом с Ингольштадтом, появятся новые здания, которые дополнят и без того современное предприятие, где в последние годы проводились испытания двигателей и батарей для Формулы-E. Стенды для тестирования отдельных частей будущего двигателя готовы, и немецкий производитель теперь уже в открытую может свободно действовать на рынке технических специалистов для развития отдела, в котором в настоящее время работает 120 человек. На данный момент «Ауди» не назначила руководителя команды. Но среди кандидатов есть Кристиану да Матта.

«Ауди» уже давно дала понять, что не заинтересована в роли простого поставщика силовых агрегатов. Компания хочет влиять на выбор команды. Переговоры с «Заубер» ведутся, и когда соглашение будет достигнуто, структура управления, вероятно, изменится», — говорится в статье.