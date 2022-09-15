В «Альпин» заявили, что ждут огромного шага вперёд от нового днища
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Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн утверждает, что новая модернизация днища, которую команда привезет на Гран-при Сингапура Формулы-1, должна обеспечить «огромный» шаг вперёд в увеличении прижимной силы.
«К Сингапуру у нас будет новое днище, с помощью которого мы сделаем огромный шаг вперёд в области прижимной силы. Мы вернёмся туда, где должны быть, и мы с нетерпением ждём выступления в этом месте с этой машиной. Уверены. что будет весело», — приводит слова Пермейна Motorsport Week.
Ранее представители немецкого пилота «Хааса» Мика Шумахера опровергли информацию о том, что гонщик пройдёт частные тесты для «Альпин» на автодроме «Хунгагоринг».
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