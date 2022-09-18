Де Врис признал факт переговоров с Марко и предстоящие тесты с «Альпин»

Голландский пилот Ник де Врис признал факт переговоров с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко и предстоящие тесты с «Альпин».
«Я уже давно веду переговоры с «Уильямс». Именно там мне позволили дебютировать, так что продолжить там карьеру было бы логичным шагом. С «Альпин» я буду участвовать в тестовых заездах, которые пройдут на следующей неделе в Будапеште. Я прилечу туда в понедельник. И как СМИ заметили ранее, я был недавно в Австрии и встретился с Хельмутом Марко, чтобы поговорить о моём будущем. Такие вот факты», — приводит слова де Вриса GPblog.
Напомним, Ник де Врис на прошедшем Гран-при Италии заменил в составе «Уильямса» Алекса Албона и финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1.
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