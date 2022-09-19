Алонсо раздавал сотрудникам «Макларена» конверты с деньгами во время борьбы с Хэмилтоном

Бывший механик «Макларена» Марк Пристли, который работал с Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном во время сезона 2007 года, рассказал о том, что испанский гонщик раздавал деньги сотрудникам во время внутрикомандной борьбы с британцем.
«Как-то раз я приехал, а менеджер Фернандо, или его тренер, раздаёт маленькие коричневые конверты с деньгами всем, кто не работал с машиной Льюиса. Так что мы все получили эти маленькие коричневые конверты, и я помню, как открыл конверт, — там было около € 1500 или что-то вроде того.
Это было так странно. Во-первых, ты просто получаешь коричневый конверт без маркировки, и я говорю: «Большое спасибо, что это?» А тренер уходит, и ты остаёшься с этой штукой, открываешь её, а она буквально набита наличными. Ты начинаешь оглядываться по сторонам, а коллеги все спрашивают: «Вы уже открыли свою? Сколько вы получили?»
Внезапно это начало распространяться по команде, и единственными, кто не получил их, была команда Льюиса. В конце концов команда, очевидно, узнала об этом и заставила нас пожертвовать всю партию на благотворительность, что было прекрасно.
Такие ситуации показывают разницу в менталитете. Льюис делал разные вещи, Льюис играл в маленькие игры со СМИ. Все они делали что-то неправильно и что-то правильно, никто из нас не совершенен, но они по-разному подходили к своей стратегии стать лучшим гонщиком Формулы-1, оба добились больших результатов по-своему, но это были очень разные подходы», — приводит слова Пристли Daily Mail.
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