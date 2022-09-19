Расселл заявил, что «Мерседес» может сохранить необычные понтоны на следующий сезон

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что, несмотря на то что боковые понтоны на W13 являются спорной частью машины Формулы-1, необычный дизайн понтонов, расширяющихся книзу, может быть сохранён и на болиде 2023 года.
«Я думаю, что это не исключено. Конечно, у нас довольно уникальный дизайн боковых понтонов. Не исключено, что мы продолжим работать над этим дизайном, но также мы можем полностью изменить свою философию», — сказал Расселл официальному сайту Формулы-1.
В этом сезоне осталось шесть гонок, и Расселл занимает четвёртое место в зачёте пилотов, отставая на семь очков от Серхио Переса, занимающего третье место.
«Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая от «Феррари» на 35 очков, а «Ред Булл» лидирует, опережая итальянскую команду на целых 139 очков.
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