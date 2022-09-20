Техдиректор «Макларена» назвал причины лидерства «Феррари» и «Ред Булл» в Формуле-1

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки высоко оценил работу команд «Феррари» и «Ред Булл» в нынешнем сезоне, которые, по его мнению, наиболее успешно приспособились к новым правилам.
«Я несколько удивлён тем, что две команды смогли найти дополнительную скорость по сравнению с остальными. В начале сезона конкуренция была более плотной, однако сейчас всё изменилось, и я должен признать, что «Феррари» и «Ред Булл» проделали отличную работу.
И это показывает, что серьёзная инфраструктура, обширные знания и методология большой команды, созданные за многие годы, дорогого стоят. Да, мы равны с точки зрения бюджета, но не с точки зрения родословной. И это даёт нам ориентир, к которому нужно стремиться», – приводит слова специалиста издание RacingNews365.
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