Техдиректор «Макларена» назвал причины лидерства «Феррари» и «Ред Булл» в Формуле-1

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки высоко оценил работу команд «Феррари» и «Ред Булл» в нынешнем сезоне, которые, по его мнению, наиболее успешно приспособились к новым правилам.

«Я несколько удивлён тем, что две команды смогли найти дополнительную скорость по сравнению с остальными. В начале сезона конкуренция была более плотной, однако сейчас всё изменилось, и я должен признать, что «Феррари» и «Ред Булл» проделали отличную работу.

И это показывает, что серьёзная инфраструктура, обширные знания и методология большой команды, созданные за многие годы, дорогого стоят. Да, мы равны с точки зрения бюджета, но не с точки зрения родословной. И это даёт нам ориентир, к которому нужно стремиться», – приводит слова специалиста издание RacingNews365.