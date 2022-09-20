Гран-при Монако останется в календаре Формулы-1 до 2025 года

Руководство Формулы-1 подписало новый трёхлетний контракт на проведение этапа Гран-при Монако, согласно которому этап останется в календаре как минимум до 2025 года.



«Я рад подтвердить, что гонки в Монако будут продолжаться до 2025 года, и буду рад вернуться в Монте-Карло на гонку 28 мая следующего года. Также я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в заключении нового соглашения, в особенности принца Монако Альбера II и главу Автомобильного клуба Монако Мишеля Боэри», — приводит слова руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали Crash.net.



«После нескольких месяцев переговоров мы с гордостью можем сообщить о продлении контракта с Формулой-1 на три года. В будущем соглашение, возможно, будет продлено», — отметил Боэри.



Стоит отметить, что действующий контракт с Гран-при Монако истекал по окончании сезона-2022.