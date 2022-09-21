Фестиваль №1 на «Сочи Автодроме» пройдёт уже в эти выходные

24 и 25 сентября 2022 года на Сочи Автодроме состоится Фестиваль №1 от АНО «РОСГОНКИ». Полноценными концертными выступлениями порадуют публику Леонид Агутин, «Чайф», «Чиж и Ко», «Пикник», Ёлка, Uma2rman, 25/17 и «СерьГа». Хедлайнер субботы — Гарик Сукачёв, а завершится фестиваль большим концертом группы «Звери».



«Сочи Автодром», принимавший российский этап Формулы-1, станет домом для ежегодного мультиформатного события. Гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа для всей семьи, включающая не только музыкальные, но и спортивные события.

С 19 по 25 сентября в прямой эфир «Авторадио» будут выходить утреннее драйв-шоу «Поехали» и вечернее шоу «Мурзилки Live» прямо из студии на территории «Сочи Автодрома». Фестиваль №1, претендующий на статус одного из крупнейших фестивалей в России, доверено вести Брагину, Гордеевой, Захару («Мурзилки Live») и Курочкину, Калининой, Броневому («Поехали»). Многомиллионную аудиторию радиостанции ждут прямые включения и эксклюзивный контент с главного курорта страны.



23 сентября в 19:30 во Дворце спорта «Большой» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и московским ХК «Спартак». Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из группы «Чайф» осуществят символическое вбрасывание шайбы перед началом игры.



24 и 25 сентября в спортивном парке «Мыс Адлер» для всех желающих пройдут утренние зарядки с участием олимпийских спортсменов — семикратным чемпионом России, а также Европы и Олимпийских игр Дмитрием Соловьёвым и многократной чемпионки России, Европы и мира, двукратной Олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар, — а также диджеями «Авторадио».



На территории Сочи Автодрома разместятся развлекательные зоны от партнёров Фестиваля №1. Так, в зоне генерального партнёра банка ВТБ — ART.SPORT.VTB, — можно будет получить не только подарки, но и взять автографы у Леонида Агутина и олимпийских чемпионов. Ростелеком подготовят лаунж, где гостей будут ждать сувениры, а также пройдут автограф-сессии Владимира Шахрина («Чайф») и певицы Ёлки. А ВКонтакте создадут зону, где можно будет отдохнуть, сделать памятные фото и поучаствовать в розыгрышах. Также на Фестивале №1 будут представлены редкие автомобили из уникальной коллекции Автомузея Ника Панули.



Сейчас входной билет на один день фестиваля можно приобрести от 2900 рублей, а абонемент на два дня — от 5000 рублей. Билеты без комиссии можно приобрести тут. Подробности на официальном сайте и в сообществе Фестиваля №1 во ВКонтакте.