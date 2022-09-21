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Штайнер ответил, может ли Риккардо заменить Шумахера в «Хаасе»

Штайнер ответил, может ли Риккардо заменить Шумахера в «Хаасе»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос о том, рассматривает ли американская команда Даниэля Риккардо в качестве замены Мику Шумахеру.

«В текущей ситуации Даниэль Риккардо сначала должен решить для себя, что делать дальше. Нет смысла уговаривать его что-то сделать, он должен решить сам. Если ему захочется, он обязательно позвонит. В противном случае он, вероятно, скажет, что возьмёт творческий отпуск или что-то в этом духе», — приводит слова Гюнтера Штайнера RTL.

Ранее сообщалось, что Риккардо может получить роль резервного пилота в «Мерседесе». При этом, по информации СМИ, немецкая команда рассматривает его в качестве кандидата на замену Льюиса Хэмилтона в случае, если семикратный чемпион мира завершит карьеру.

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