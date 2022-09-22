Гараж одной из команд Moto2 загорелся перед Гран-при Японии

Представители команды Moto2 Marc VDS Racing рассказали о том, что в их гараже возник пожар перед Гран-при Японии.

В боксах команды Moto2 Marc VDS Racing возник сильный пожар перед Гран-при Японии на трассе «Мотеги». Возгорание вызвал один из стартеров для мотоциклов команды. Благодаря быстрому вмешательству пожарных возгорание было немедленно потушено. Ни один из мотоциклов команды не пострадал во время пожара, как и никто из представителей команды.

Пока неизвестно, какой материальный ущерб понесла команда в результате пожара.



Краткое сообщение команды в социальных сетях гласило:

«К счастью, все члены команды здоровы и находятся в безопасности, несмотря на пожар в нашем гараже. Большое спасибо всем, кто проявляет заботу, и особенно тем, кто находится на месте и помогает контролировать ситуацию».