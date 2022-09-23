Экс-пилот Формулы-1: «Мерседес» скопирует болид «Ред Булл» в сезоне-2023

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер считает, что «Мерседес» откажется от узких понтонов и попробует скопировать болид «Ред Булл».
«В этом году в «Мерседесе» не смогли построить идеальное шасси. В следующем году они покажут копию «Ред Булл» как минимум с точки зрения концепции, а затем постепенно смогут вернуться в игру. Когда вы меняете концепцию, это приводит к тому, что вы отстаёте от всех. С другой стороны, они многому научились благодаря проблемам с эффектом дельфинирования. Они справились с этим лучше, чем другие.
То, что машина слишком медленная на прямых, возможно, связано с узкими понтонами. Возвращение больших понтонов сделает машину быстрее, а эффект дельфинирования у них уже под контролем. Это не безнадёжный вариант, но стоит понимать, что «Феррари» и «Ред Булл», которые сохранят концепцию, получат небольшое преимущество», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.
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