«Не собираюсь провести в «Альфа Таури» всю жизнь». Гасли высказался о своём будущем

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о своём будущем в Формуле-1. Ранее сообщалось, что Гасли может перейти в «Альпин».



«В «Альфа Таури» дали мне шанс дебютировать в Формуле-1, с ними я одержал первую победу. Но это не значит, что я проведу в этой команде всю свою жизнь, потому что у меня есть амбиции, я хочу бороться в первых рядах.



Я провёл в «Альфа Таури» пять лет, но посмотрим, останусь ли я там на следующий сезон, хотя планы сейчас именно такие. Если я останусь, то выложусь на 110 процентов. Есть несколько моментов, которые необходимо решить, прежде чем мы поговорим об этой ситуации. В моей ситуации сейчас есть только положительные стороны. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель», — приводит слова Пьера Гасли Sky Sports.